Нет, специалист контрактной службы не может работать без диплома или удостоверения о дополнительном профессиональном образовании в сфере закупок.

Чтобы принять на работу специалиста контрактной службы, просто диплома вуза недостаточно. Закон прямо устанавливает требования к образованию (ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; далее — Закон № 44-ФЗ).

С 01.01.2017 работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть только лицо, которое прошло обучение на знание Закона № 44-ФЗ. С указанной даты дипломы и удостоверения по курсу «размещение заказов» недействительны (ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

То, что специалист получил дополнительное профобразование, подтверждает:

удостоверение о повышении квалификации или;

дипломом о профессиональной переподготовке (п. 1 ч. 10 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

При плановых проверках контролеры обязаны удостовериться, что члены контрактной службы заказчика прошли профессиональную переподготовку, дающую право вести закупочную деятельность. В противном случае контролеры могут даже отменить итоги закупки, которую провело некомпетентное лицо.

Санкции предусматривают наказание для специалиста вплоть до уголовной ответственности. Например, за растрату с использованием служебного положения штраф от 100 тыс. до 500 тыс. e, либо в размере от годовой до 3-годовой зарплаты. Также специалисту грозят принудительные работы или даже лишение свободы (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Такие последствия могут наступить, если он не имел право заключить госконтракт и оплатить его за счет бюджета, поскольку незаконно занимал должность работника контрактной службы.