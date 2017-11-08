Безопаснее выдать компенсацию, чтобы избежать споров.

За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотрудник вправе получить либо повышенную оплату, либо дополнительный день отдыха. В последнем случае компания оплачивает работу в одинарном размере, а дополнительный день сотрудник вправе использовать в любое удобное для него время (ст. 153 ТК РФ). В том числе присоединить к отпуску.

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Работник после увольнения потребовал компенсацию за 352 дня отпуска

Даже если сотрудник решил присоединить дополнительный выходной за работу в праздник к ежегодному оплачиваемому отдыху, отпускным дополнительный день отдыха не считается. Поэтому учитывать его при расчете компенсации за неиспользованные дни отпуска не нужно. Закон также не устанавливает, что компания обязана выплатить работнику при увольнении компенсацию за неиспользованный отгул.

В судебной практике по этому вопросу есть противоположные мнения. В одних случаях судьи считают, что компания не обязана оплачивать сотруднику дополнительный день отдыха, который тот не использовал (определение Московского городского суда от 27.11.13 № 4г/1–11476). В других — встают на сторону работника. В частности, если сотрудник не писал заявление об отказе от доплаты (определение Московского городского суда от 27.11.13 № 4г/1–11476). Поэтому, если у вас нет документа, который подтвердит, что сотрудник решил заменить доплату отгулом, безопаснее оплатить неиспользованный день отдыха.