Обратите внимание налоговиков, что на момент сделки контрагент работал и имел право заключать договоры.

Договоры с контрагентами, которые закрылись вскоре после сделки, привлекают на проверках внимание налоговиков. Инспекторы подозревают, что сделка была нереальная, поэтому доначисляют налоги. Но если компания действительно получила товары для деятельности, проверяющие не вправе снимать расходы и вычеты.

Подтвердите, что действительно получили товар от контрагента. Для этого вам понадобятся первичка, которая подтвердит поставку, и документы на оплату товара. Это могут быть товарные накладные, акты, договор с контрагентом, платежные поручения и чеки. Покажите сам товар на складах или подтвердите, что уже использовали его в деятельности — переработали или продали другим контрагентам.

Также нужно доказать, что ваша компания осмотрительно выбрала поставщика. Предоставьте инспекторам информацию, которой вы руководствовались, когда выбирали контрагента. Например, рекламные материалы, предложение к сотрудничеству, деловую переписку, учредительные документы поставщика и пр. Это будет подтверждением вашей осмотрительности в выборе контрагента (письмо ФНС России от 23.03.17 № ЕД-5-9/547@).

Если аргументы в возражениях не сработают, обратитесь в суд. В вашем регионе практика не сложилась, но в других есть решения в пользу компании. Судьи отменяют доначисление налогов (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.01.17 № Ф08-9984/2016).