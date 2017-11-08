188 ноября

Наша компания работает на общей системе. Поставщик не требовал оплату за товары. С момента, когда мы должны были заплатить, прошло уже три года. Нужно ли восстанавливать НДС при списании кредиторской задолженности? Как учесть просроченную кредиторку для налога на прибыль?

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отвечает:

НДС восстанавливать не нужно. Списанную задолженность отразите во внереализационных доходах.

Кодекс ограничивает случаи, когда компания обязана восстановить НДС. Это необходимо, если компания начала использовать имущество в деятельности без налога и пр. (п. 3 ст. 170 НК РФ). Такого основания, как истечение срока давности по кредиторке, в списке нет. Поэтому восстанавливать налог с долга поставщику не нужно.

Так же считают в Минфине (письмо от 21.06.13 № 03-07-11/23503). Списанную кредиторскую задолженность отразите во внереализационных доходах (п. 18 ч. 2 ст. 250 НК РФ). Сделайте это в последний день отчетного периода, в котором истек срок давности (подп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ).

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