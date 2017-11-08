Сообщать о новом бизнесе в фонд не нужно.

Тариф по взносам на травматизм зависит от основного вида деятельности за прошлый год. То есть процент по взносам на текущий год фонд установил по данным об основном виде деятельности на 31 декабря 2016 года. Даже если вид деятельности в текущем году меняется, то тариф по взносам остается прежним (п. 6 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.05 № 713). Это правило действует как для компаний, так и для предпринимателей.

В следующем году сообщать в фонд о новом бизнесе тоже не потребуется. Основной вид деятельности предпринимателей сотрудники ФСС определят по данным ЕГРИП и установят тариф на 2018 год для нового бизнеса (п. 10 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.05 № 713).