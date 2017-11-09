Формы уведомлений о переходе на упрощенку и смене объекта рекомендованные (формы № 26.2-1 и № 26.2-6, утв. приказом ФНС России от 2 ноября 2012 г. № ММВ-7-3/829).

Важная статья:

Как удержаться на упрощенке до конца 2017 года

Компания вправе составить уведомление в произвольной форме. Но в уведомлении о переходе на упрощенку нужно указать объект налогообложения, остаточную стоимость основных средств и размер доходов на 1 октября 2017 года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Если этих данных не будет, налоговики вправе признать уведомление недействительным.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>