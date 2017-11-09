109 ноября

Компания на упрощенке реорганизовалась в виде преобразования, например из АО в ООО. Можно ли автоматически продолжать применять упрощенку?

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отвечает:

Нет.

При преобразовании юридического лица одного вида в другой возникает новая организация (п. 1 ст. 16 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ.).

Поэтому действует такой же порядок перехода на упрощенку, как для вновь созданных компаний. Это означает, что нужно сдать уведомление о переходе на упрощенку не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговой инспекции новой организации, в данном случае ООО.

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