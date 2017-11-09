329 ноября

Принимаем на работу нового сотрудника на совместительство. Работать он будет по четыре часа в день. Вправе ли мы начислять ему зарплату как за полный рабочий день, если у сотрудника высокая квалификация и большой опыт работы?

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отвечает:

Компания вправе оплачивать совместителю работу в большем размере, чем ставка за отработанное время.

Трудовой кодекс запрещает дискриминацию. То есть различия в положении сотрудников (ст. 3 ТК РФ). За равный труд работники имеют право на равную оплату. За нарушение такого правила трудинспекторы могут оштрафовать компанию на 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

В то же время сотрудники с более высокой квалификацией и трудовыми достижениями вправе получать больше. Это подтверждают судьи (апелляционное определение Московского областного суда от 07.05.14 № 33–9873/2014).

Установите совместителю доплату в размере половины оклада. Кодекс разрешает устанавливать премии и надбавки за высокую квалификацию (ст. 8 ч. 1, ст. 135 ч. 2 ТК РФ). Размер и правила назначения надбавок пропишите в трудовом договоре с совместителем, в коллективном договоре или в положении об оплате труда (ст. 135 ТК РФ).

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