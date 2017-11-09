Не учитывайте стоимость возвращенного товара в доходах.

Покупатель вправе вернуть поставщику бракованный товар. Компания в первом квартале учла деньги за реализованный товар в доходах (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). А стоимость бракованных станков списала при продаже (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Но раз покупатель вернул товар, то нужно скорректировать доходы в текущем периоде.

Особого порядка на этот случай в кодексе нет. Компания вправе скорректировать доходы в периоде, когда перечислила покупателю деньги, а контрагент вернул товар (письмо Минфина России от 07.05.13 № 03-11-11/15936).