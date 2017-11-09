519 ноября

У сотрудника трое детей — старшему 23 года, а двум младшим 10 и 5 лет. В июне старшему сыну исполнится 24 года, он окончит институт в июле 2018 года. До какого срока предоставлять вычет на старшего ребенка? И как рассчитать вычет на младшего?

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отвечает:

На старшего ребенка сотрудника предоставляйте вычет по июнь 2018 года.

Сотрудник вправе получать детский вычет, пока доходы с начала года не превысят 350 тыс. рублей. Но в кодексе есть и другие ограничения.

Вычет на детей старше 18 лет можно получать, только если ребенок учится очно. Сотрудник теряет право на вычет, когда студенту исполнится 24 года. Если ребенок продолжает учиться, уменьшать доходы можно до конца года, в котором ребенку исполнилось 24 года (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Если же ребенок уже не учится, безопаснее предоставлять вычет только до месяца, в котором студент закончит обучение. Так считают в Минфине (письмо от 22.10.14 № 03-04-05/53291).

На младшего по-прежнему предоставляйте вычет в размере 3000 рублей (письмо Минфина России от 07.06.13 № 03-04-05/21379).

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