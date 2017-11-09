Оплатите только листок по болезни сотрудника.

Бывший сотрудник вправе получить пособие по болезни в компании, если получил листок нетрудоспособности в течение 30 календарных дней после увольнения. Но только если работник заболел сам (ч. 2 ст. 5, ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

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С 1 июля вы не узнаете больничные листы

Обратиться за выплатой пособия бывший сотрудник вправе в течение шести месяцев с даты, когда был закрыт больничный. Оплатите пособие по болезни работника. Больничный по уходу не оплачивайте.

Первые три дня болезни компания оплачивает за свой счет. Пособие посчитайте как 60 процентов среднего заработка бывшего сотрудника независимо от стажа (ч. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ).