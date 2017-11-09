219 ноября

Уволили сотрудника по сокращению штат. Бывший сотрудник принес два больничных листа. Один бюллетень оформлен по болезни работника, второй по уходу за больным ребенком. Оплачивать ли бюллетени?

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отвечает:

Оплатите только листок по болезни сотрудника.

Бывший сотрудник вправе получить пособие по болезни в компании, если получил листок нетрудоспособности в течение 30 календарных дней после увольнения. Но только если работник заболел сам (ч. 2 ст. 5, ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Обратиться за выплатой пособия бывший сотрудник вправе в течение шести месяцев с даты, когда был закрыт больничный. Оплатите пособие по болезни работника. Больничный по уходу не оплачивайте.

Первые три дня болезни компания оплачивает за свой счет. Пособие посчитайте как 60 процентов среднего заработка бывшего сотрудника независимо от стажа (ч. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

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