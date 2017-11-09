Инспекторы не вправе требовать с компании оплатить НДФЛ.

«Физик» получает доход в виде материальной выгоды, если взял взаймы без процентов или под ставку ниже 2/3 ставки ЦБ (п. 1 ст. 212 НК РФ). Рассрочка — это разновидность коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). В Минфине считают, что сотрудник получает материальную выгоду, если купил квартиру в рассрочку, но получил ее сразу (письмо Минфина России от 16.12.14 № 03-04-05/64921).

В вашем случае работник не получает квартиру сразу. Он заключает только договор на долевое участие и получит жилье, когда закончится строительство (постановления Арбитражного суда Центрального округа от 31.07.08 № А62-813/2008, от 14.11.08 № А62-2389/2008). Поэтому материальной выгоды нет.