169 ноября

Наша организация — застройщик. Некоторые сотрудники участвуют в долевом строительстве жилых квартир. Дольщики платят деньги равными частями в течение года. Вправе ли налоговики на проверке требовать заплатить НДФЛ как за заем?

Тема:

отвечает:

Инспекторы не вправе требовать с компании оплатить НДФЛ.

«Физик» получает доход в виде материальной выгоды, если взял взаймы без процентов или под ставку ниже 2/3 ставки ЦБ (п. 1 ст. 212 НК РФ). Рассрочка — это разновидность коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). В Минфине считают, что сотрудник получает материальную выгоду, если купил квартиру в рассрочку, но получил ее сразу (письмо Минфина России от 16.12.14 № 03-04-05/64921).

В вашем случае работник не получает квартиру сразу. Он заключает только договор на долевое участие и получит жилье, когда закончится строительство (постановления Арбитражного суда Центрального округа от 31.07.08 № А62-813/2008, от 14.11.08 № А62-2389/2008). Поэтому материальной выгоды нет.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.