1110 ноября

Как обосновать расходы на осеннюю вакцинацию?

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Пропишите обязанность проводить вакцинацию в разделе «Охрана труда» коллективного договора.

Издайте приказ о вакцинации с конкретными сроками. Получите письменное согласие от сотрудников, которым будут делать прививки. Эти документы позволят вам учесть стоимость прививок в расходах на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). Если проводите вакцинацию в рамках добровольного медицинского страхования, то учтите ее в расходах на ДМС (п. 16 ст. 255 НК РФ).

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