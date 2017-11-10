Пропишите обязанность проводить вакцинацию в разделе «Охрана труда» коллективного договора.

Важная статья:

Проверочный лист для декларации по прибыли

Издайте приказ о вакцинации с конкретными сроками. Получите письменное согласие от сотрудников, которым будут делать прививки. Эти документы позволят вам учесть стоимость прививок в расходах на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). Если проводите вакцинацию в рамках добровольного медицинского страхования, то учтите ее в расходах на ДМС (п. 16 ст. 255 НК РФ).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>