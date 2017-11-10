4610 ноября

Купили обогреватель в офис. Как подтвердить расходы?

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Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях — это обязанность работодателя (п. 15 Типового перечня, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н).

Чтобы обосновать расходы на обогреватели, включите их установку в собственный перечень мероприятий по улучшению условий труда. Кроме того, составьте акт, что температура в помещении не соответствует нормам.

При расчете налога на прибыль стоимость обогревателей можно учесть в расходах на нормальные условия труда (письмо Минфина России от 3 октября 2012 г. № 03-03-06/2/112). Обогреватели стоимостью не более 100 000 руб. списывайте сразу (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). Если они дороже, то начисляйте амортизацию.

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