6010 ноября

Какую бумагу оформить, если на зиму повышаем нормы ГСМ?

Темы:

отвечает:

Компания вправе не нормировать расходы на ГСМ (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Повышающие коэффициенты Минтранса учитывают марку автомобиля, регион, время года, тип местности, использование обогревателя (распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р). Но они носят рекомендательный характер. Если не укладываетесь в эти нормы, то вы вправе разработать собственные.

Обосновать увеличение расходов позволят приказ о сезонном увеличении нормативов ГСМ и акт контрольного заезда. В приказе пропишите сроки перехода с летних норм на зимние. Сам расчет нового норматива подтвердите актом контрольного заезда автомобиля.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.