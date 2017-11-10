Компания вправе не нормировать расходы на ГСМ (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Повышающие коэффициенты Минтранса учитывают марку автомобиля, регион, время года, тип местности, использование обогревателя (распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р). Но они носят рекомендательный характер. Если не укладываетесь в эти нормы, то вы вправе разработать собственные.

Важная статья:

Самые частые налоговые нарушения по версии ФНС

Обосновать увеличение расходов позволят приказ о сезонном увеличении нормативов ГСМ и акт контрольного заезда. В приказе пропишите сроки перехода с летних норм на зимние. Сам расчет нового норматива подтвердите актом контрольного заезда автомобиля.

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