2110 ноября

По каким документам списывать расходы на уборку снега?

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Составьте приказ о необходимости улучшения пешеходных и подъездных зон в зимнее время.

В приказе напишите, что убирать снег компанию обязывают пункт 4.9СанПиН 2.3.4.551-96. 2.3.4 и статьи 163, 212 Трудового кодекса РФ. Некоторые региональные законы также требуют, чтобы компании убирали снег со своих территорий. Например, такое правило есть в статье 68 Закона Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ. Тогда добавьте в свой приказ и ссылку на региональное законодательство.

Уборку снега включите в расходы на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).

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