1510 ноября

Наше хозяйство работает на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Периодически мы покупаем через подотчетника топливо для сельхозмашин. Выписываем расходник на аванс, затем сотрудник приносит кассовый чек от автозаправочной станции и утвержденный авансовый отчет. Какой из этих документов указать в книге учета доходов и расходов как основание, по которому можно списать затраты на горючее?

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отвечает:

Расходы на топливо отразите в книге учета доходов и расходов на дату утверждения авансового отчета.

Этот документ и укажите в книге. На спецрежиме признать затраты можно только после того, как получили горючее и рассчитались с поставщиком (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Все это подтвердит авансовый отчет. В тот момент, когда выдали подотчетную сумму и оформили расходник, вы еще не приобрели топливо.

Деньги по-прежнему продолжают числиться в активе хозяйства. Но уже не в кассе, а у подотчетника. Поэтому в данном случае нельзя признать расходы на основании расходника, даже если подотчетник купил горючее в тот же день. Нужен кассовый чек продавца, чтобы подтвердить оплату. Приложите чек к авансовому отчету.

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