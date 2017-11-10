Расходы начинайте списывать в 2018 году.

То есть уже после того, как объект введете в эксплуатацию. Ждать, когда хозяйство полностью рассчитается с продавцом, не нужно. Оплаченную сумму включайте в расходы равными частями ежеквартально – 31 марта, 30 июня, 31 октября и 31 декабря.

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Можно на полгода отложить расчеты с бюджетом по упрощенке

На конец 2018 года у вас останется неоплаченная сумма. Ее перенесите на 2019 год. Остаток включайте в расходы в том же порядке, что и в 2018 году.