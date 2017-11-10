2710 ноября

Индивидуальный предприниматель планирует перейти на упрощенку с 2018 года. Надо ли соблюдать лимит стоимости основных средств?

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Надо, но только с 2018 года. Предприниматели могут перейти на упрощенку вне зависимости от остаточной стоимости основных средств. Но после перехода на спецрежим лимит контролировать нужно (п. 1, подп. 16 п. 3 ст. 346.12, п. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ).

Предприниматели не обязаны вести бухучет, но остаточную стоимость основных средств нужно отслеживать по правилам бухгалтерского учета. Для этого оформите отдельный документ. Например, журнал учета основных средств. В нем отражайте поступление и выбытие основных средств, их первоначальную стоимость и срок полезного использования. Так будет легче посчитать амортизацию.

Чтобы подтвердить остаточную стоимость, надо вести регистр учета основных средств. В этом документе каждый месяц указывайте начисленную амортизацию. Для контроля лимита оформите сводный регистр по всем основным средствам. Формы всех этих документов можно разработать самостоятельно, унифицированных бланков нет.

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