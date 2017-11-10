2010 ноября

В январе мы выдали беспроцентный заем сотруднику. 29 ноября собирается увольняться. В этот же день полностью вернет долг. Когда исчислить НДФЛ с материальной выгоды?

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отвечает:

Исчислите налог 30 ноября.

У сотрудника, который получил беспроцентный заем от компании, возникает материальная выгода. С нее надо удержать НДФЛ. Налог исчисляют на последний день каждого месяца в течение периода, на который компания выдала деньги (подп. 1 п. 2 ст. 212, подп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ). Исключений нет, даже если работник гасит весь долг в середине месяца (письмо Минфина России от 15.02.2016 № 03-04-06/8109).

Рассчитайте выгоду и исчислите с нее НДФЛ 30 ноября. Доход определите только за дни, когда сотрудник пользовался средствами.

Компания не сможет удержать налог, так как работник уже уволится и денежных доходов больше не получит. Поэтому не позднее 1 марта 2018 года сдайте на работника 2-НДФЛ с признаком 2 (п. 5 ст. 226 НК РФ, п. 2 приказа ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@). В справке сообщите, что не смогли удержать НДФЛ с материальной выгоды.

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