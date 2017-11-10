2510 ноября

Решили принять на работу старшего программиста. Профстандарт на эту должность Минфин утвердил приказом от 18.11.13 № 679н. Мы нашли кандидата, но у него нет высшего образования по специальности. Также он не проходил дополнительные курсы, как этого требует стандарт. Обязаны ли мы соблюдать профстандарт, если хотим устроить новичка?

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отвечает:

Вы вправе принять на работу новичка.

Компания обязана применять профстандарты в двух случаях. Во-первых, если закон устанавливает для должности льготы и компенсации. Такой порядок действует для сотрудников с вредными и опасными условиями труда. Во-вторых, если закон предъявляет требования к знаниям, умениям, профессиональным навыкам и опыту работы сотрудника (ст. 57, 195.3 ТК РФ). Например, только по профстандарту можно нанять главбуха в публичное акционерное общество.

Для программистов специальных льгот и требований в законе нет. А значит, компания не обязана применять профстандарт при трудоустройстве новичка (ст. 423 ТК РФ). Чтобы избежать споров, проверьте внутренние документы. Если компания записала обязанность применять профстандарты для программистов в коллективном договоре, то такие правила безопаснее изменить.

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