Вы вправе принять на работу новичка.

Компания обязана применять профстандарты в двух случаях. Во-первых, если закон устанавливает для должности льготы и компенсации. Такой порядок действует для сотрудников с вредными и опасными условиями труда. Во-вторых, если закон предъявляет требования к знаниям, умениям, профессиональным навыкам и опыту работы сотрудника (ст. 57, 195.3 ТК РФ). Например, только по профстандарту можно нанять главбуха в публичное акционерное общество.

Для программистов специальных льгот и требований в законе нет. А значит, компания не обязана применять профстандарт при трудоустройстве новичка (ст. 423 ТК РФ). Чтобы избежать споров, проверьте внутренние документы. Если компания записала обязанность применять профстандарты для программистов в коллективном договоре, то такие правила безопаснее изменить.