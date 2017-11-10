Компания вправе заявить вычет по НДС в течение года с даты, когда контрагент отказался от сделки.

Компания вправе заявить вычет НДС с аванса, который вернула контрагенту. Для таких вычетов действует специальный срок. А именно: вычет с аванса можно заявить в течение одного года с даты, когда стороны расторгли договор поставки товаров, а организация перечислила деньги обратно покупателю (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ). Переносить такой вычет на три года вперед нельзя (п. 7 ст. 78, 2 ст. 173 НК РФ).