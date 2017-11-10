3310 ноября

Два года назад получили аванс от контрагента и сразу заплатили НДС в бюджет. Сейчас расторгли договор с покупателем и вернули деньги. Вправе ли мы заявить вычет с такого аванса?

Темы:

отвечает:

Компания вправе заявить вычет по НДС в течение года с даты, когда контрагент отказался от сделки.

Компания вправе заявить вычет НДС с аванса, который вернула контрагенту. Для таких вычетов действует специальный срок. А именно: вычет с аванса можно заявить в течение одного года с даты, когда стороны расторгли договор поставки товаров, а организация перечислила деньги обратно покупателю (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ). Переносить такой вычет на три года вперед нельзя (п. 7 ст. 78, 2 ст. 173 НК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.