269 ноября

Директор решил переименовать должность ассистента главного бухгалтера на помощника. Условия труда на рабочем месте специалиста не изменились. Проводить ли внеплановую спецоценку?

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отвечает:

Проводить внеплановую спецоценку из-за смены названия не нужно.

Компании обязаны проводить внеплановую спецоценку в нескольких случаях. Например, если создают новое рабочее место, изменяют условия труда, технологический процесс или материалы (п. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ).

Нет требования проводить спецоценку рабочих мест, если компания поменяла только название должности. Условия труда работников не изменились, поэтому на рабочем месте действуют старые результаты спецоценки. Это подтверждают и чиновники (письмо Минтруда России от 25.04.16 № 15–1/ООГ-1635).

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