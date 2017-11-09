Проводить внеплановую спецоценку из-за смены названия не нужно.
Компании обязаны проводить внеплановую спецоценку в нескольких случаях. Например, если создают новое рабочее место, изменяют условия труда, технологический процесс или материалы (п. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ).
Нет требования проводить спецоценку рабочих мест, если компания поменяла только название должности. Условия труда работников не изменились, поэтому на рабочем месте действуют старые результаты спецоценки. Это подтверждают и чиновники (письмо Минтруда России от 25.04.16 № 15–1/ООГ-1635).