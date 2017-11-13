Расчет пособия зависит от того, платила ли женщина взносы на социальное страхование за себя как предпринимателя.

Если платила, то период деятельности в качестве предпринимателя входит в страховой стаж, поэтому пособие надо считать в общем порядке.

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О подвохах в пособиях и компенсациях

Если не платила, то действует особый порядок, при котором пособие за полный календарный месяц не может превышать МРОТ — 7800 руб. Ведь стаж сотрудницы в этом случае получается менее шести месяцев (п.6 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ).

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