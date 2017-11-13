1713 ноября

Компания выдает зарплату 5-го числа. Но в ноябре сотрудники получили ее 7-го числа. Включать ли в расчет компенсации за задержку выплаты выходной 6 ноября?

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отвечает:

Да, включать.

Так как 4 и 5 ноября выходные, выдать зарплату компания должна была в пятницу, 3-го числа. Для расчета компенсации надо брать календарные дни просрочки.

Этот период считают с даты, следующей за действующим в компании сроком выдачи зарплаты, и по дату ее фактической выплаты включительно. Значит, первым днем просрочки является 4 ноября, а последним 7-е. Компенсацию надо выдать за четыре дня (ст. 136, 236 ТК РФ).

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