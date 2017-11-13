Да, включать.

Так как 4 и 5 ноября выходные, выдать зарплату компания должна была в пятницу, 3-го числа. Для расчета компенсации надо брать календарные дни просрочки.

Важная статья:

На каком счете начислять компенсацию за задержку зарплаты

Этот период считают с даты, следующей за действующим в компании сроком выдачи зарплаты, и по дату ее фактической выплаты включительно. Значит, первым днем просрочки является 4 ноября, а последним 7-е. Компенсацию надо выдать за четыре дня (ст. 136, 236 ТК РФ).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>