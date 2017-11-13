Вечерняя работа оплачивается в общем порядке.

Ночными часами считают время с 22.00 до 6.00. Если сотрудник работает в эти часы, то это нужно оговорить в трудовом договоре. Минимальная доплата за ночную работу — 20 процентов за каждый час. Но компания вправе установить и повышенный размер.

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Как оплачивать работу в ночь с 3 на 4 ноября

Чтобы оплатить ночную смену, часовую тарифную ставку или часовую часть оклада умножают на процент доплаты и на количество отработанных «ночных» часов в месяц.

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