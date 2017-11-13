3013 ноября

Как рассчитать доплату за работу в вечерние и ночные часы совместителю?

Тема:

отвечает:

Вечерняя работа оплачивается в общем порядке.

Ночными часами считают время с 22.00 до 6.00. Если сотрудник работает в эти часы, то это нужно оговорить в трудовом договоре. Минимальная доплата за ночную работу — 20 процентов за каждый час. Но компания вправе установить и повышенный размер.

Чтобы оплатить ночную смену, часовую тарифную ставку или часовую часть оклада умножают на процент доплаты и на количество отработанных «ночных» часов в месяц.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.