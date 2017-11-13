7313 ноября

Сотрудник в этом году использовал семь дней отпуска из 28. За прошлые годы у него накопилось еще 15 дней. Работник не хочет уходить в отпуск и просит выплатить денежную компенсацию. Можно ли заменить деньгами неотгулянные дни отпуска за прошлые годы?

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отвечает:

Нет, заменить отпуск деньгами нельзя. Поясню.

Трудовой кодекс РФ разрешает выдавать компенсацию только вместо дополнительного отпуска, то есть отдыха, который превышает 28 календарных дней за год (ст. 126 ТК РФ). Такой отпуск положен сотрудникам с ненормированным днем, а также тем, кто работает во вредных условиях труда и на Крайнем Севере.

Кроме того, работодатель вправе сам установить допотпуска для отдельных работников (ст. 116 ТК РФ). В вашем случае сотрудник отдыхает лишь 28 дней в году. Не важно, что у него накопились дни отпуска за прошлые годы. Заменить их деньгами нельзя. Неиспользованный отпуск сотрудник должен отгулять.

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