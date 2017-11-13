6913 ноября

Сотрудник стал отцом. На какие отпуска он имеет право?

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отвечает:

Работник может взять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика в период, пока жена находится в отпуске по беременности и родам.

Предоставьте отпуск, даже если сотрудник хочет использовать все дни, положенные за рабочий год. Он вправе оформить и отпуск за свой счет на срок до пяти календарных дней. При этом работник сам выбирает время такого отпуска. Не обязательно брать его сразу после дня рождения ребенка, можно сделать это и через месяц. Разбивать отпуск на части Трудовой кодекс РФ также не запрещает.

Кроме того, отец ребенка имеет право взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Но находиться в этом отпуске может только кто-то один из родителей (либо отец, либо мать) или родственников малыша. В отпуске по уходу за ребенком папа может работать неполный рабочий день или на дому, получая при этом пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Но только если мама ребенка не в декрете.

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