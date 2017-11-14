3714 ноября

Как начислить компенсацию за использование автомобиля работника в служебных целях?

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отвечает:

Компания вправе самостоятельно установить размер и порядок выплаты компенсации.

Достаточно подписать с работником дополнительное соглашение к трудовому договору. НДФЛ и взносы с компенсации платить не надо. Но при расчете налога на прибыль эту выплату можно учесть только в пределах лимита. Для автомобилей с объемом двигателя до 2000 куб. см — это 1200 руб. Для автомобилей с объемом двигателя свыше 2000 куб. см — 1500 руб.

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