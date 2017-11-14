Требование не выбрасывайте, хотя оно и некорректное. Первым делом выясните, есть ли у вас недоимка по факту или документ, который прислали налоговики, — ошибка. Позвоните исполнителю или закажите сверку через спецоператора, чтобы получить информацию оперативно.

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ФНС усложнила проверки компаниям и инспекторам

В ФНС нам назвали две вероятные причины подобных требований. Во-первых, нельзя исключать сбой в программе инспекции. Возможно, недоимка у компании действительно есть, но, когда инспекторы формировали требование, по техническим причинам в него не подтянулись суммы долга. Налоговики распечатали документ из базы, а вчитываться в него не стали. Если это ваша ситуация, то надо узнать, сколько конкретно вы должны бюджету, и погасить недоимку.

Вторая причина — у вас был долг, налоговики сформировали требование, но печатали его в другой день. В тот промежуток времени, когда сформированный документ находился в базе инспекции, вы оплатили недоимку. Когда в программу инспекции попали ваши платежи, долги в требовании обнулились. Налоговики распечатали документ, но проверять его содержание не стали и сразу отправили вам. В такой ситуации вы ничего не должны бюджету, поэтому требование можно пропустить.

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