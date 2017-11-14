Безопаснее не принимать в кассу неудержанный налог.

Поясню. Налоговый кодекс РФ требует удержать НДФЛ в момент, когда учреждение выплатило доход. Налог с пособий нужно заплатить не позднее последнего дня месяца, в котором сотрудник получил деньги (п. 6 ст. 226 НК РФ). Налоговый кодекс РФ не устанавливает порядок, в котором можно принять от сотрудника неудержанный НДФЛ.

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Стало больше требований к новым чекам

Чтобы не платить пени, в 2018 году сдайте в инспекцию справку 2-НДФЛ с признаком 2. Работница по уведомлению из ИФНС сама должна будет уплатить НДФЛ. Но риск штрафа для учреждения вы не исключите.