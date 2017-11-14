Работник, которого поощряли, не сможет на этом основании оспорить увольнение по статье. Премии и награды сами по себе не обязывают работодателя ограничиться выговором или замечанием.

Работодатель вправе уволить работника по дисциплинарному основанию: за прогул, повторный проступок, появление на работе в состоянии опьянения и проч. Но подобная запись в трудовой книжке никого не устраивает. Поэтому работники судятся, даже когда проступок действительно был, а придраться к процедуре увольнения нельзя. Они используют иные доводы, чтобы оспорить увольнение.

Например, ссылаются на свое предшествующее поведение и отношение к труду (ч. 5 ст. 192 ТК РФ, абз. 3 п. 53 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). Если раньше у работника были премии и поощрения, значит, он добросовестно выполнял свои обязанности. Следовательно, работодатель должен был применить менее строгое дисциплинарное взыскание — выговор или замечание. Однако большинство судов либо вообще не обращают внимание на доводы работников, либо указывают, что награды и премии роли не играют. И только небольшая часть судов учитывает поощрения работника наряду с другими обстоятельствами. Например, если работодатель нарушил процедуру увольнения.