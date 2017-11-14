2714 ноября

Работнику оплатили проезд к месту отдыха и обратно за отпуск 2016 года. Во время отдыха он заболел, отпуск продлился и перешел в отпуск за 2017 год. Работник прислал заявление на отпуск, но не отчитался за 2016 год. Что делать бухгалтеру? Есть ли судебная практика по этому вопросу? Прав ли работник?

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отвечает:

Дождитесь работника и затребуйте документы в течение 3 рабочих дней со дня его выхода. По локальным актам срок может быть другой. Действия сотрудника правомерны, он отсутствует по уважительной причине.

По общему правилу работнику нужно отчитаться за полученные под отчет деньги. Он представляет бухгалтеру авансовый отчет с подтверждающими документами. Срок для отчета не должен превышать 3 рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы деньги, или со дня выхода на работу (п. 6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У).

Отдых, запланированный в графике, нужно выполнять (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Нельзя отказать в очередном отпуске из-за отсутствия отчета за аванс. Это следует из того, что законодатель не указал данную причину среди оснований, по которым можно отступить от графика. Например, уважительная причина для переноса отпуска — договоренность сторон (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).

Если работодатель откажет в предоставлении отпуска работнику, тот вправе пожаловаться в ГИТ. После проверки и установления факта нарушения прав работника инспектор может вынести постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Так, в одном деле работодателя оштрафовали на 40 тыс. ₽ за ряд нарушений, включая несоблюдение графика отпусков (решение Тамбовского областного суда от 19.12.2016 по делу № 7–567/2016).

Кроме того, работник может обратиться сразу в суд с аналогичным иском (ст. 352 ТК РФ). В спорах, где работодатели неправомерно отказали работникам в отпусках, суды стоят на стороне последних (определение Красноярского краевого суда от 27.02.2017 по делу № 33–2424/2017).

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