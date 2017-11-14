Вы вправе перевести автомойку самообслуживания на ЕНВД.

Услуги по мойке машин можно перевести на ЕНВД. Но мойки, где клиенты сами обслуживают автомобиль, ФНС считает арендой оборудования, а не услугами (письмо от 31.10.14 № ГД-4-3/22545@). Недавно в пользу компаний высказался Минфин. Чиновники считают, что мойки на самообслуживании подпадают под вмененку (письмо от 27.03.17 № 03-11-11/17687). Поэтому вы вправе применять специрежим.

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Налог по услугам мойки считайте с численности сотрудников, которые заняты в деятельности (п. 3 ст. 346.29, ст. 346.27 НК РФ). Учтите работников, которые обслуживают оборудование, а также администрацию компании — директора, главбуха и пр.