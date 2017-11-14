1414 ноября

Заключили договор подряда, чтобы установить программы на компьютер. Подрядчик представит заявление на стандартный вычет, так как у него два ребенка. Мы уменьшили налог, отразили вычеты в 6-НДФЛ. Сейчас выяснилось, что у подрядчика есть основное место работы и он там тоже получает вычеты. Пересчитывать ли налог и уточнять ли расчет?

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отвечает:

Вы не обязаны исправлять отчетность.

Сотрудники с детьми имеют право на стандартные вычеты. Такое же право есть и у работников по договорам подряда (письмо Минфина России от 07.04.11 № 03-04-06/10–81). Чтобы получить вычет, подрядчик должен написать заявление и принести свидетельства о рождении детей.

«Физик» вправе получать стандартные вычеты только у одного работодателя (п. 3 ст. 218 НК РФ). Но компания не обязана проверять, получает ли сотрудник вычеты где-то еще. Поэтому исправлять отчетность вы не обязаны. Достаточно не предоставлять вычет с месяца, в котором вы узнали, что у сотрудника нет на него права.

Когда налоговые агенты сдадут справки 2-НДФЛ, инспекторы выяснят, что работник получил вычет дважды. Налоговики, которых мы опросили, подтвердили, что к компаниям претензий не будет. Контролеры вышлют «физику» требование заплатить недоимку по налогу.

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