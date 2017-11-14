Вы не обязаны исправлять отчетность.

Сотрудники с детьми имеют право на стандартные вычеты. Такое же право есть и у работников по договорам подряда (письмо Минфина России от 07.04.11 № 03-04-06/10–81). Чтобы получить вычет, подрядчик должен написать заявление и принести свидетельства о рождении детей.

«Физик» вправе получать стандартные вычеты только у одного работодателя (п. 3 ст. 218 НК РФ). Но компания не обязана проверять, получает ли сотрудник вычеты где-то еще. Поэтому исправлять отчетность вы не обязаны. Достаточно не предоставлять вычет с месяца, в котором вы узнали, что у сотрудника нет на него права.

Когда налоговые агенты сдадут справки 2-НДФЛ, инспекторы выяснят, что работник получил вычет дважды. Налоговики, которых мы опросили, подтвердили, что к компаниям претензий не будет. Контролеры вышлют «физику» требование заплатить недоимку по налогу.