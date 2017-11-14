Да, вы вправе установить новичку испытательный срок три месяца.

Компания вправе установить новому сотруднику испытательный срок. Но ТК РФ ограничивает его продолжительность. Обычно испытательный срок не может превышать трех месяцев (ч. 5 ст. 70 ТК РФ). Но если компания заключила трудовой договор на срок менее полугода, то максимальный испытательный срок — две недели (ч. 6 ст. 70 ТК РФ).

Вы принимаете нового работника на время декрета сотрудницы. В этом случае компания не прописывает в трудовом договоре конкретный срок. Она заключает договор на время, пока отсутствует основной работник. Сотрудница может выйти и сразу после декрета, а может пойти в отпуск по уходу за ребенком и не приступать к работе, пока малышу не исполнится три года. Поэтому вы вправе установить испытательный срок три месяца.