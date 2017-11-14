4414 ноября

В РСВ-1 за год ошиблись в стаже сотрудника. Сейчас заполняем СЗВ-КОРР, чтобы исправить данные. Сведения о начислениях мы не корректируем, заполнять ли в новом отчете раздел 4?

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отвечает:

Не заполняйте раздел 4.

Чтобы исправить данные о сотруднике за периоды до 2017 года, компания вправе подать в фонд новый отчет СЗВ-КОРР или корректирующий РСВ-1 за 2016 год. В СЗВ-КОРР заполняйте разделы в зависимости от того, какие ошибки хотите исправить. Чтобы откорректировать данные о стаже, заполните раздел 6.

Данные в нем заменят сведения, которые вы подали в составе РСВ-1. Поэтому запишите все периоды работы, даже те, по которым не было ошибки. Что касается раздела 4, сведения в нем только дополняют данные из РСВ-1, а не заменяют их (п. 4.1 Порядка, утв. постановлением Правления ПФР от 11.01.17 № 3п).

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