1715 ноября

На камералке 6-НДФЛ за 9 месяцев налоговики запросили у нас пояснения. Мы сдали их вовремя — в течение пяти рабочих дней после того, как пришел запрос. Однако инспекторы выставили нам акт со штрафом в 5000 руб. как за несдачу. Говорят, что из пояснений не ясно, к какому запросу они относятся. Разве мы обязаны платить штраф?

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отвечает:

Платить штраф вы не обязаны, так как пояснения представили вовремя. Подготовьте возражения на акт и сдайте налоговикам. Сообщите, к какому требованию относятся пояснения: приведите номер и дату документа, а также срок, когда ответили. Приложите копию пояснений с отметкой о приеме. Если отправляли пояснения через спецоператора, то подойдет протокол, который прислали в ответ налоговики. Есть хорошие шансы, что инспекторы вынесут решение об отказе штрафа, так как требовать его не за что.

В пояснениях для налоговиков всегда пишите дату и номер запроса, на который отвечаете. Инспекторы на местах, которых мы опросили, говорят, что без этой информации не могут в своей базе привязать пояснения к конкретному требованию. В итоге программа показывает, что на запрос вы вообще не ответили. Налоговики делают выборку по компаниям, чьих пояснений в базе не оказалось, и массово выставляют акты со штрафом. Но такой штраф легко отменить, если сдать возражения по акту.

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