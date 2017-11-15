Платить штраф вы не обязаны, так как пояснения представили вовремя. Подготовьте возражения на акт и сдайте налоговикам. Сообщите, к какому требованию относятся пояснения: приведите номер и дату документа, а также срок, когда ответили. Приложите копию пояснений с отметкой о приеме. Если отправляли пояснения через спецоператора, то подойдет протокол, который прислали в ответ налоговики. Есть хорошие шансы, что инспекторы вынесут решение об отказе штрафа, так как требовать его не за что.

В пояснениях для налоговиков всегда пишите дату и номер запроса, на который отвечаете. Инспекторы на местах, которых мы опросили, говорят, что без этой информации не могут в своей базе привязать пояснения к конкретному требованию. В итоге программа показывает, что на запрос вы вообще не ответили. Налоговики делают выборку по компаниям, чьих пояснений в базе не оказалось, и массово выставляют акты со штрафом. Но такой штраф легко отменить, если сдать возражения по акту.

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