На запрос безопаснее ответить в течение пяти рабочих дней с момента, как его получили.

Иначе инспекторы могут оштрафовать компанию на 5000 руб. (ст. 129.1 НК РФ). Штраф можно будет отменить, так как пояснения у вас запросили после окончания камералки, но без спора с налоговиками не обойдется.

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По правилам Налогового кодекса инспекторы должны исследовать отчет компании в течение трех месяцев после его сдачи. Столько времени длится камералка (п. 2 ст. 88 НК РФ). Но, как нам объяснили инспекторы на местах, за три месяца они не всегда успевают выполнить норму по запросам, которую требуют чиновники из региональных управлений ФНС. Приходится выкручиваться и отправлять компаниям запросы позже срока, хотя это и незаконно (п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57).

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