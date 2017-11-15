3815 ноября

Компания расположена в Москве, один из филиалов — в Ханты-Мансийске. Раз в два месяца туда нужно направить работников. Но они отказываются. Ссылаются на разные причины: здоровье, семья и т. П. Работники — ценные специалисты. Как поступить работодателю?

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Если работник — не льготник, который вправе отказаться от командировки, его можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Другой вариант — мотивировать на поездки дополнительным отдыхом и доплатой.

Есть работники, которых нельзя направлять в командировки или можно, но только с их согласия. Например, беременные и мамы с детьми до 3 лет (ч. 1 и ч. 2 ст. 259 ТК РФ).

В остальных случаях направление работника в командировку — право работодателя. И за отказ от поездки без оснований можно привлечь к дисциплинарной ответственности.

Работники, не довольные частотой поездок или их дальностью, обращаются в суд. Но в подобной ситуации он примет сторону работодателя (определения Московского городского суда от 10.07.2014 № 33–22365, от 14.11.2014 № 33–45240).

Исключение составляют случаи, когда работодатель нарушает порядок направления в командировку. Например, своевременно не выдаст аванс, как это предусмотрено п. 10 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. Тогда взыскание за отказ от командировки незаконен (определение суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.07.2013 по делу № 33–1595/2013).

Чтобы сгладить конфликт с работниками, можно:

  • предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отдыха за регулярные командировки;
  • предусмотреть в локальном акте выплату более высокого размера суточных.

Также работодатель вправе включить в трудовой договор и локальные акты обязанность работников выезжать в служебные командировки и нормы об ответственности за ее неисполнение. Это будет дополнительно мотивировать работников на выполнение поручений работодателя.

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