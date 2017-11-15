Работодатель нарушит ст. 159 ТК РФ, если не запросит мнение профсоюза, который объединяет более половины работников.

Нормирование труда — это процесс, когда работодатель выявляет необходимые и эффективные для того или иного вида работы трудозатраты. При этом учитывает существующий в компании уровень техники, технологии, организации производства и труда.

Работодатели устанавливают разные нормы труда. Например, это может быть конкретное время, в которое персонал должен уложиться с той или иной процедурой. Или норма выработки, предположим, 10 поглаженных рубашек за час.

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Нормы труда затрагивают интересы работников. Поэтому работодателю, когда он разрабатывает нормы, необходимо учитывать мнение работников через их представительный орган (ст. 159 ТК РФ).

Вместе с тем работодатели обязаны выполнять это требование только при наличии профсоюза или другого представительного органа (ст. 8 ТК РФ). Если такого органа нет, работодатель самостоятельно разрабатывает и принимает локальные акты (п. 3 письма Роструда от 08.12.2008 № 2742-6-1).

Порядок, в котором работодателю нужно учесть мнение представительного органа работников, установлен ст. 372 ТК РФ. Это правило распространяется только на орган, объединяющий более половины работников организации. Работодатель готовит проект локального акта с нормами труда и направляет его в представительный орган вместе с расчетами норм. Дату передачи необходимо зафиксировать, так как с этого времени отсчитывается 5 рабочих дней — срок, в который орган должен ответить. Затем при необходимости проводят консультации. Но даже если договориться не удалось, работодатель вправе принять локальный акт.

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