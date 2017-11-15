Требование службы занятости законно. Вы должны квотировать рабочие места для инвалидов в Подмосковье.

Квотирование рабочих мест — это обязанность принять на работу определенное число человек, которым тяжело устроиться. Это, в частности, инвалиды. По закону регионы вводят квоту для таких сотрудников работодателям, у которых занято больше 100 человек. Для компаний с численностью от 35 до 100 сотрудников регионы устанавливают квоту по желанию (ст. 21 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ).

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В вашей компании работают 80 сотрудников. Законы Москвы не требуют в таком случае квотировать места для инвалидов. А вот в Подмосковье такое требование есть. Если в компании больше 35 человек, квота для инвалидов должна быть 1 процент от среднесписочной численности за каждый месяц (п. 2 ст. 4 Закона Московской области № 53/2008-ОЗ).

В подразделении работают 15 сотрудников. Но всего работников 80, поэтому установить квоту нужно. В то же время при расчете самой квоты учитывайте только среднесписочную численность работников подразделения (определение ВАС РФ от 03.09.12 № ВАС-11395/12).

Из расчета надо исключить работников, у которых вредные условия труда. Если их в подразделении нет, то для вас расчет такой: 15 человек × 1% = 0,15. По правилам Подмосковья вам надо округлить дробь до целого в сторону увеличения. Получается, вы обязаны принять в обособленное подразделение одного инвалида. Для него нужно создать новое рабочее место или выделить место из тех, которые уже есть.

О том, что вы выделили такое рабочее место, пропишите в локальном акте компании. Иначе руководителя могут оштрафовать на 10 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ). А вскоре за такое нарушение будут штрафовать и компанию (см. стр. 3). О квоте отчитывайтесь ежемесячно не позднее 10-го числа по формам 1 и 2 (утв. распоряжением Комитета по труду и занятости населения Московской области от 16.05.14 № РВ-24). Если не отчитаться вовремя, возможен штраф до 5 тыс. рублей (ст. 19.7 КоАП РФ).