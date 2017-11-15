Безопаснее заплатить взносы.

Деньги, которые компания перечислила сотруднику по ошибке, — это выплата за труд. Так считают налоговики, которых мы опросили. Раньше такого же мнения придерживался Минтруд (письмо от 12.12.14 № 17–3/В-609). Поэтому безопаснее начислить и заплатить взносы с лишних сумм (п. 1 ст. 420 НК РФ).

Начислять взносы не нужно, если работник вернет лишние отпускные. Удержать переплату у сотрудника компания вправе, если допустила счетную ошибку (ст. 137 ТК РФ). Повторное перечисление судьи счетной ошибкой не считают (определение ВС РФ от 20.01.12 № 59-В11-17). Поэтому получить деньги от работника можно, только если он вернет отпускные добровольно.

Если ваш сотрудник передумает и отдаст деньги, взносы можно не платить или вернуть, если вы уже их перечислили. Правда, в последнем случае могут возникнуть споры. В таких ситуациях фонды считали, что, раз выплата была, пересчитывать взносы компания не вправе. Но ВС РФ против такого подхода, а налоговики должны прислушиваться к мнению судей (определение ВС РФ от 18.09.15 № 307-КГ15-10758).