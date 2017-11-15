2815 ноября

Полгода назад в нашем офисе произошла авария — прорвало трубу с горячей водой и затопило помещение. Неисправностей было очень много, все затраты на их устранение мы списали как ремонт. Инспекторы решили, что мы провели реконструкцию помещения, и сняли расходы. Как оспорить это решение?

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отвечает:

Представьте налоговикам заключение от МЧС, справку технической экспертизы, техпаспорт, а также все документы по ремонту.

Расходы на ремонт компания вправе списать сразу, а затраты на реконструкцию — постепенно через амортизацию. При реконструкции компания улучшает характеристики основного средства или придает ему новые качества (п. 2 ст. 257 НК РФ). Цель ремонта — устранить неисправности. Но что такое ремонт, в кодексе не сказано. Поэтому любые улучшения в основном средстве налоговики считают модернизацией или реконструкцией.

Чтобы оспорить решение, используйте определения из других законов (п. 1 ст. 11 НК РФ). По строительным нормам капитальный ремонт — это замена или восстановление инженерных систем отопления, водоснабжения, строительных конструкций, кроме несущих (п. 14.2 ч. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса).

Получите в отделении МЧС письменное заключение. Попросите прописать в нем, что фундамент, несущие стены и каркас не повреждены. Если вы проводили техническую экспертизу, должно быть заключение о том, что несущие конструкции не требуют замены. Это главный аргумент, который поможет победить в споре (определение ВС РФ от 02.06.16 № 41-АПГ16-2).

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