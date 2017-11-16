2516 ноября

Как в бухучете оформить перечисление и возврат залога?

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Бюджетную классификацию применяйте в зависимости от типа учреждения. Если учреждение казенное, деньги перечисляйте по КВР 853. В бухучете эти средства проведите по статье 290 КОСГУ.

Для бюджетных и автономных учреждений расчеты по обеспечению заявок – это не расходы, но они приводят к уменьшению остатка на лицевом счете. То есть это операции с источниками финансирования дефицита средств. Деньги перечисляйте по статье 610 КОСГУ. В этом случае применять КВР не нужно.

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