Бюджетную классификацию применяйте в зависимости от типа учреждения. Если учреждение казенное, деньги перечисляйте по КВР 853. В бухучете эти средства проведите по статье 290 КОСГУ.

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Для бюджетных и автономных учреждений расчеты по обеспечению заявок – это не расходы, но они приводят к уменьшению остатка на лицевом счете. То есть это операции с источниками финансирования дефицита средств. Деньги перечисляйте по статье 610 КОСГУ. В этом случае применять КВР не нужно.

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