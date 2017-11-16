Не учитывайте по подстатье 226 КОСГУ всю сумму счета, выставленного сервисным центром.

Расходы на активацию блока СКЗИ и калибровку тахографа отразите по подстатье 225 КОСГУ. Основание – данные работы выполняют в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации тахографа. А затраты на монтаж прибора и закупку кабеля проведите по подстатьям 226 и 340 КОСГУ соответственно.

Что касается КВР, то выбор кода зависит от того, за счет каких средств вы устанавливаете тахограф. Если за счет средств ФСС, то применяйте КВР 119. В противном случае используйте КВР 244.

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