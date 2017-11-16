Распределяйте расходы по кодам КОСГУ в зависимости от того, как заключен контракт. Есть два варианта.

1. Предмет контракта – комплекс работ по благоустройству. Например:

установка ограждений, фонарей, скамеек;

разбивка клумб, цветников;

посадка деревьев, кустарников;

устройство площадок для автотранспорта, детских игровых площадок;

асфальтирование дорожек, укладка тротуарной плитки.

В этом случае используйте подстатью 226 КОСГУ.

2. Расходы на благоустройство оплачивают по отдельным контрактам. В учете распределите их по кодам КОСГУ исходя из экономического содержания. В частности, контракты:

на создание сооружений (спортивных, детских площадок, асфальтобетонных дорожек), в том числе на благоустройство земельных участков под ними, или на покупку других основных средств – это статья 310 КОСГУ;

на приобретение материальных запасов для благоустройства территории (семян, рассады цветов, посадочного материала, саженцев) – статья 340 КОСГУ;

на установку, посадку, асфальтирование – подстатья 226 КОСГУ;

на стрижку кустарника, травы на газонах – подстатья 225 КОСГУ.

Код вида расходов для обоих вариантов будет один – 244.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>