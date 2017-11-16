1416 ноября

По какому коду КОСГУ и КВР провести расходы на благоустройство территории?

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отвечает:

Распределяйте расходы по кодам КОСГУ в зависимости от того, как заключен контракт. Есть два варианта.

1. Предмет контракта – комплекс работ по благоустройству. Например:

  • установка ограждений, фонарей, скамеек;
  • разбивка клумб, цветников;
  • посадка деревьев, кустарников;
  • устройство площадок для автотранспорта, детских игровых площадок;
  • асфальтирование дорожек, укладка тротуарной плитки.

В этом случае используйте подстатью 226 КОСГУ.

2. Расходы на благоустройство оплачивают по отдельным контрактам. В учете распределите их по кодам КОСГУ исходя из экономического содержания. В частности, контракты:

  • на создание сооружений (спортивных, детских площадок, асфальтобетонных дорожек), в том числе на благоустройство земельных участков под ними, или на покупку других основных средств – это статья 310 КОСГУ;
  • на приобретение материальных запасов для благоустройства территории (семян, рассады цветов, посадочного материала, саженцев) – статья 340 КОСГУ;
  • на установку, посадку, асфальтирование – подстатья 226 КОСГУ;
  • на стрижку кустарника, травы на газонах – подстатья 225 КОСГУ.

Код вида расходов для обоих вариантов будет один – 244.

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