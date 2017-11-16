Покупку отразите по КВР 244. А вот в бухучете расходы на схему маршрута проводите в зависимости от того, что она собой представляет в готовом виде.

Схема может входить в состав технической документации на услуги перевозки (п. 4.3.2.1 ГОСТ Р 51825-2001). Такой документ распечатывают в типографии. Поэтому расходы отражайте по подстатье 226 КОСГУ.

Но иногда схемы движения школьного автобуса размещают в самом транспорте, на автобусных остановках, в помещениях школы, транспортной организации. То есть они имеют материально-вещественную форму:

табличка в рамке под стеклом;

ламинированный лист бумаги;

пластиковый или металлический лист с рисунком и т. д.

В этом случае отразите расходы по соответствующим статьям группы 300 КОСГУ:

по статье 310 – если готовые схемы соответствуют критериям основного средства;

по статье 340 – если схемы соответствуют критериям материальных запасов.

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