Не отменяйте приказ об отпуске. Дождитесь, когда вернется сотрудник и напишет заявление о том, как он распорядится оставшимися днями отдыха.

Перенести отпуск на другое время можно только по соглашению сторон. Если сотрудник взял отпуск по графику, перенести его он вправе только с согласия компании. Болезнь сотрудника — это повод продлить отдых, но не отменять его. Раз сотрудник уже составил заявление и подписал приказ об отпуске, он вправе уйти отдыхать.

Сотрудник вправе использовать дни, которые пришлись на болезнь, сразу после отпуска и выйти на работу позже (п. 18 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.30 № 169). О своем решении работник должен сообщить компании в порядке, который вы прописали во внутреннем документе. Например, он может созвониться с руководителем по телефону или выслать скан заявления о продлении отпуска. Когда сотрудник принесет больничный, издайте приказ о продлении отпуска и на основании этих документов откорректируйте табель.

Другой вариант — использовать эти дни в другое время. Тогда сотрудник вернется на работу в сроки, которые планировал раньше. Возьмите у него заявление о переносе отпуска и отразите в табеле дни болезни. На основании больничного и заявления издайте приказ о переносе отпуска и пересчитайте отпускные.