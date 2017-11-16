2316 ноября

До сих пор окончательно не согласовали с контрагентом условия договора, но он уже начал отгружать товары. Получили первичку и счета-фактуры. Мы вправе заявить вычеты?

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отвечает:

Вы имеете право на вычет, но могут быть споры.

Контролеры могут посчитать сделку фиктивной, если дата в счете-фактуре раньше, чем в договоре. Но хозяйственные операции нельзя признать нереальными только потому, что они прошли до даты подписи контракта. Поэтому судьи разрешают вычеты (определение ВС РФ от 23.03.16 № 307-КГ16-1324).

Чтобы не спорить, пропишите в договоре, что он действует на отношения сторон с даты начала поставок (п. 2 ст. 425 ГК РФ). В случае претензий представьте проверяющим счета-фактуры, документы о том, что вы оплатили товар и приняли его на учет. Предъявите доказательства, что вы использовали покупки в деятельности. Если компания подтвердит, что сделка была реальной, налоговики не вправе снимать вычеты.

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